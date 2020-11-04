دوري أبطال إفريقيا: الزمالك المصري يتأهل للنهاىْي على حساب فريق الرجاء البيضاوي

انتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بتأهل الزمالك المصري لنهاىْي على حساب الرجاء البيضاوي.

دخل فريق الرجاء البيضاوي المباراة من أجل الإنتصار حيث خلق مجموعة من المحاولات في الشوط الأول من أجل تسجيل الهدف الاول وتقليص الفارق نظرا لنتيجة الذهاب التي انتهت لصالح الزمالك المصري بهدف دون رد، إلا أن النسور لم تتمكن من ذالك نظرا للإستامتة الدفاعية التي ظهر بها الفريق المصري.

ولم يحتج فريق الرجاء البيضاوي إلا دقائق قليلة في الشوط الثاني بيسجل مالونغو الهدف الأول في الدقيقة 47, هدف الرجاء جعل هجوم الزمالك يبحث عن تعديل النتيجة وذالك ماتأتى لهم في الدقيقة 61 عن طريق فرجاني ساسي، ليضيف بعد ذالك الزمالك ثلاتة أهداف متتالية.

وبنتيجة خمسة أهداف لواحد بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب تأهل الزمالك المصري على حساب الرجاء البيضاوي.