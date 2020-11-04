حالة من الانتظار في أمريكا.. بايدن لازال يحصد أصوات المجمع الانتخابي

يتواصل فرز الاصوات الأربعاء لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن.

وتصل النتائج تباعا مع توقعات وسائل الإعلام التي أشارت حتى الآن إلى فوز الجمهوري في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها في 2016.

وفاز بايدن في 21 ولاية بينها ولايته ديلاوير وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن.

وذلك نال بايدن حتى الآن 248 من أصوات كبار الناخبين وترامب 214.

ويتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

في ما يلي تعداد الأصوات حتى الساعة:

ألاباما (9)

أركنساو (6)

فلوريدا (29)

آيداهو (4)

إنديانا (11)

أيوا (6)

كنساس (5)

كنتاكي (8)

لويزيانا (8)

ماين (1)

ميسيسيبي (6)

ميسوري (10)

مونتانا (3)

نبراسكا (4)

داكوتا الشمالية (3)

أوهايو (18)

أوكلاهوما (7)

كارولاينا الجنوبية (9)

داكوتا الجنوبية (3)

تينيسي (11)

تكساس (38)

يوتاه (6)

فيرجينيا الغربية (5)

وايومينغ (3)

اريزونا (11)

كاليفورنيا (55)

كولورادو (9)

كونيتيكت (7)

ديلاوير (3)

واشنطن العاصمة (3)

هاواي (4)

إيلينوي (20)

ماين (3)

ميريلاند (10)

ماساتشوستس (11)

مينيسوتا (10)

نبراسكا (1)

نيو هامبشر (4)

نيو جيرسي (14)

نيو مكسيكو (5)

نيويورك (29)

أوريغون (7)

رود آيلاند (4)

فيرمونت (3)

فيرجينيا (13)

واشنطن الولاية (12)