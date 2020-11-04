شكرا لقرائتكم خبر عن خطايا الإخوان في العراق (فيديوجراف) والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 كشف فيديوجراف أن للإخوان دور مشبوه في العراق ظهر من خلال علاقتها بإيران والإرهاب، حيث أن الجماعة على علاقة قوية بالتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

ولعبت دور في زيادة انتشار الإرهاب في العراق ، وكانت حلقة الوصل لتمويل قطر تلك التنظيمات الإرهابية. وأصبحت جماعة الإخوان منذ بداية 2020 مجرد تابع لإيران ، ولعب رشيد العزاوي القيادي بالجماعة دورا لتقاربها مع إيران حيث كان صديق شخصي للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والعزاوي كان هاربا إلى إيران وعاد إلى العراق بعد سقوط صدام و بتوليه منصب الأمين العام للحزب الإسلامي بات يُحسبُ ضمن القوى الشيعية وتقرب لميليشيات موالية لإيران لمنحه حصة من مقاعد البرلمان ومن هنا ارتدى الإخوان ثوب التابعين لإيران والإرهابيين بالعراق.

كانت هذه تفاصيل خبر خطايا الإخوان في العراق (فيديوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.