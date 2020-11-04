عودة شرسة لكورونا في أوروبا .. إيطاليا تفرض حظر تجول عام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 صباحًا, 5 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول عام, وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة، ابتداء من يوم غد الخميس حتى الثالث من ديسمبر.

وإلى جانب حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، تشمل القيود الجديدة إغلاق المتاحف، و الدراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

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