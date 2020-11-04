شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: لن أعلن فوزي قبل انتهاء فرز الأصوات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف في كلمة له، قبل قليل: "هناك استقطاب كبير ولابد ألاّ نعامل بعضنا البعض كأعداء و سأعمل بكل جهدي من أجل من صوّت لي ومن صوّت ضدي".
وأضاف بايدن، أنه ترشح كديمقراطي لكنه سيحكم كرئيس لأمريكا، قائلا:" متى تنتهي الانتخابات الأمريكية يكون الوقت قد حان لوضع خطابها الحاد وراء ظهورنا".
وعبر بايدن، عن ثقته في الفوز قائلا، إنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا، مشددا على ضرورة إحصاء كل صوت.
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