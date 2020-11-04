شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الأردن اليوم الأربعاء عن 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ ظهور الجائحة في المملكة قبل نحو ثمانية أشهر.
وشهد الأردن، الذي تميز بين جيرانه بانخفاض الإصابات في بداية الجائحة، ارتفاعا هائلا الشهر الماضي ولديه الآن أعلى معدلات الإصابة والوفاة بالنسبة لعدد السكان في الدول العربية.
واتفقت الحكومة، التي تقول إن هناك 1617 مريضا يعالجون من كوفيد-19 في المستشفيات، على استخدام ألف سرير من 30 مستشفى خاصا في البلاد لتخفيف الضغط على نظام الصحة العامة الذي يئن تحت وطأة الفيروس.
وحذر وزير الصحة نذير عبيدات من أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروتها في الحالات اليومية، وألقى باللوم في انتشار المرض على عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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