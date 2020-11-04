خلية الازمة تحدد موعد السماح للجماهير الرياضية بمشاهدة المباريات بالملاعب

رياضة 2020-11-04 | 22:21 1,530 مشاهدة حددت خلية الاومة النيابية، الخميس، موعد السماح للجماهير الرياضية بمشاهدة المباريات الكروية في الملاعب. وقال مقرر الخلية جواد الموسوي مخاطبا رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي "كما وعدنا سابقا سيكون الشهر القادم هو موعد المتفق عليه بالسماح للجماهير الرياضية بالتمتع بمشهدة مباريات كرة القدم وبنسبة 50% من سعة الملاعب الرياضية". واضاف "سنوصي ونعمل على ذلك بالتعاون بين خلية الازمة ووزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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