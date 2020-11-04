الزمالك يضرب موعداً مع الاهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا

2020-11-04 | 22:01
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حقق فريق الكرة بنادي الزمالك فوزًا هامًا على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 3-1 في المباراة، التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الزمالك قد فاز على حساب الرجاء في مباراة الذهاب بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما خلال شهر تشرين الاول المنقضي.
وسجل مالانجو الهدف الأول للرجاء في الدقيقة 47، بينما تعادل فرجاني ساسي في الدقيقة 61 للزمالك ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني والثالث للأبيض في الدقيقة 85،88 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة تأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر يوم 27 من الشهر الجاري.
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