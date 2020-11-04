مصدر يكشف عن طبيعة دوي الانفجار بالدورة

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن طبيعة دوي الانفجار بالدورة ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي الانفجار الذي سمع ضمن منطقة الدورة ناتج عن انفجار غاز تبريد (برادات تخزين) تابع لاحدى الشركات ضمن منطقة سريع الدورة".

واضاف ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".