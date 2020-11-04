كشف مصدر امني، الاربعاء، عن طبيعة دوي الانفجار بالدورة ببغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي الانفجار الذي سمع ضمن منطقة الدورة ناتج عن انفجار غاز تبريد (برادات تخزين) تابع لاحدى الشركات ضمن منطقة سريع الدورة".
واضاف ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف عن طبيعة دوي الانفجار بالدورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.