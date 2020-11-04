باشاك شهير يفاجئ مانشستر يونايتد ويلحق به الخسارة الأولى في دوري الأبطال

رياضة 2020-11-04 | 20:43 974 مشاهدة تعرض فريق مانشستر يونايتد لأولى هزائمه في الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وذلك أمام فريق باشاك شهير التركي. وتلاقى الفريقان في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث خسر مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف. تقدم باشاك شهير بهدف دمبا با في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول. ولم يكتِف أصحاب الأرض بذلك بل ضاعفوا تقدمهم بتسجيلهم الهدف الثاني عن طريق إدين فيسكا، في الدقيقة 40.



وقلص ماركوس راشفورد الفارق بتسجيله هدفًا لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 43. وقلص ماركوس راشفورد الفارق بتسجيله هدفًا لصالح الشياطين الحمر في الدقيقة 43. بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثامنة، بينما ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 3 نقاط في المركز الرابع.

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