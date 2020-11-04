إصابة نجم تشيلسي بفيروس كورونا

رياضة 2020-11-04 | 20:40 612 مشاهدة أعلن مدرب فريق تشيلسي فرانك لامبارد أن اللاعب كاي هافيرتز يعاني من فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة فريق رين الفرنسي. ولم يتواجد هافيرتز في قائمة الفريق المستدعاه لمواجهة فريق رين، مساء اليوم، في بطولة دوري أبطال أوروبا ويلتقي الفريقان في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وقال لامبارد، حسب الموقع الرسمي للنادي، أن كاي هافيرتز مُصاب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.



وأوضح المدرب أن اللاعب سيقضى فترة من العزلة الذاتية، حسب البروتوكول المُتبع.

وأوضح المدرب أن اللاعب سيقضى فترة من العزلة الذاتية، حسب البروتوكول المُتبع. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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