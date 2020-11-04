سماع دوي انفجار ضمن مقتربات منطقة الدورة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بسماع دوي انفجار ضمن مقتربات منطقة الدورة ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي انفجار سمع قبل قليل ضمن مقتربات منطقة الدورة جنوبي بغداد". واضاف ان "طبيعة الانفجار لم تعرف حتى الان"، دون ذكر الكزيد من التفاصيل.

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