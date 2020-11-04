ترامب يتحرك لوقف فرز بنسلفانيا.. وبايدن يقتنص ميشيغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا.

كما أكدت الحملة أنها قدمت التماسين أيضا بشأن ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القائمين على العملية الانتخابية بمنع "مراقبيها" من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو 8 أمتار من الموظفين المكلفين بالفرز.



وقال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك "قدّمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار (اعتماد) شفافية حقيقية" وتأكد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون.

من جانب آخر، اقترب المرشح الديمقراطي من اقتناص ولاية ميشيغان بعد فرز 99 % من الأصوات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

واتهم ترامب، خصومه بالسعي لـ "إخفاء" مئات آلاف من الأصوات الانتخابية المؤيدة له في عدد من الولايات.

وكان ترامب ألمح، في وقت سابق، إلى وجود شبهات تزوير في نتائج الانتخابات بعدد من ولايات الحسم، في الوقت الذي تقدم فيه بايدن في ولايتين لحسم الرئاسة وهي ميشيغان وبنسلفانيا،

كما فاز بايدن بأغلبية أصوات ولاية ويسكونسن ليحصد 10 أصوات في المجمع الانتخابي.

وبعد فرز نحو 129 مليون صوت حصل بايدن على 248 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 214 للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويحتاج أي مرشح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصل 538 للفوز بالرئاسة الأمريكية.