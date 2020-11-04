مقتل 17 إرهابيا بينهم 3 قيادات بعملية للجيش الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 17 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، بينهم 3 قياديين، الأربعاء، في عملية عسكرية للجيش الصومالي وسط البلاد.

ونفذ العملية العسكرية، التي استغرقت نحو ساعتين، قوات اللواء 27 من الجيش بمديرية بولا برتي وقرى تابعة لها بمحافظة هيران بولاية هيرشبيلي، وفق بيان للجيش.

وقال قائد اللواء 27 الجنرال محمد محمود تريديشو: "قتلنا 17 إرهابيا فيما أصيب آخرون في عملية عسكرية ضد الشباب".

وأضاف الجنرال تريدشيو، في تصريحات لإذاعة صوت الجيش،: "جاءت العملية بعد الحصول على معلومات من سكان تلك المناطق ونجحنا بإلحاق هزيمة فادحة بالإرهابيين".

وأكد القائد العسكري تريديشو تصفية 3 قيادات دون ذكر تفاصيل أكثر، مضيفا أن "القوات المسلحة لم تتعرض لأي خسارة بشرية أو مادية خلال العملية".

وتعهد تريديشو بمواصلة العمليات ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عموم مناطق ولاية هيرشبيلي التي ينشط فيها اللواء السابع والعشرين من الجيش الصومالي.

وصعد الجيش الصومالي عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك باستهداف قيادات التنظيم.

ويتعاون الجيش الصومالي في حربه على "الشباب" مع قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة بـ"أميصوم"، وكذلك القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المعروفة بـ"أفريكوم".