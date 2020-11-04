محمد بن زايد: نتضامن مع النمسا في حربها ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، إن الإمارات تتضامن مع النمسا في حربها ضد التطرف والإرهاب.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة، قائلا:" نتضامن مع النمسا في حربها ضد التطرف والإرهاب ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك في هذا الشأن".

وتابع ولي عهد أبوظبي:" أجريت اتصالاً هاتفياً مع صديقي سيباستيان كورتز مستشار النمسا، لتعزيته في ضحايا الهجمات الإرهابية التي شهدتها فيينا".

وقال :" نقف متضامنين مع جمهورية النمسا في حربها ضد التطرف والإرهاب..ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المشترك في هذا الشأن".

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وتناول الجانبان خلال اتصال هاتفي جوانب التعاون بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس المجلس الأوروبي، جهود تعزيز السلام.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، اتصالا هاتفيا آخر، من شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة في مختلف المجالات.

وتناول الجانبان، التطورات في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وجهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى خطر التطرف والإرهاب وضرورة التحرك الإقليمي والدولي الفاعل في التصدي له.

