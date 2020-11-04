شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير حملة ترامب في ويسكونسن يعلن اعتزامه طلب إعادة فرز الأصوات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء أنها سوف تتقدم بطلبات "فورا" لإعادة فرز الأصوات في أجزاء من ولاية ويسكونسن، وهي ولاية رئيسية في المعركة الانتخابية الأمريكية، من الممكن أن تساعد في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وقال بيل ستيباين، مدير الحملة الانتخابية لترامب:" لدينا تقارير عن حدوث مخالفات في العديد من مناطق ويسكونسن مما يثير شكوكا جدية بشأن صلاحية النتائج".

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