شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يفوز بولاية ويسكونسن في ثاني انتكاسة كبيرة لترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن بمعركة ويسكونسن منتزعا بذلك ولاية كان دونالد ترامب فاز فيها في 2016 ما يعطيه دفعا اضافيا للوصول إلى البيت الأبيض، وفقا لوسائل الاعلام الامريكية.



وذكرت قناة "سي ان ان" وصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن "اسوشييتد برس" ان بايدن متقدم على ترامب وحصل حتى الآن على 248 صوتا في الهيئة الناخبة. ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا لتحقيق فوز.

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