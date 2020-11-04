ألمانيا تحظر مظاهرة مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت- (د ب أ):

حظرت سلطات مدينة فرانكفورت الألمانية، مظاهرة مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ ولمجلة "شارلي إبدو" الفرنسية.

وصرح ماركوس فرانك، مسؤول الأمن في المدينة، اليوم الأربعاء بأن سبب هذا القرار هو أن المظاهرة التي كان مزمعًا تنظيمها يوم السبت المقبل بمشاركة ما يصل إلى 200 شخص، تنطوي على خطر للنظام العام والأمن في أكبر مدينة في ولاية هيسن.

وقال عضو مجلس بلدية المدينة، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن "أوروبا تحزن مع أقارب ضحايا الإرهاب بعد الهجمات الإسلامية الوحشية بشكل لا يُصَدَّق في فرنسا والنمسا".

وأضاف "أرى أن من الأمور التي لا يمكن احتمالها إقامة مظاهرة مناوئة لمجلة شارلي إبدو الساخرة في مدينتنا الليبرالية المنفتحة على العالم بالتحديد الآن"، فهذا سيجرح مشاعر أقارب الضحايا".

في الوقت نفسه، أكد فرانك على أهمية الحق في التجمع وحرية الرأي، لكنه قال إن المسؤولية عن السلام المجتمعي وقواعد القيم المشتركة تفرض بذل كل شيء من أجل عدم السماح بحدوث تصعيد جديد.