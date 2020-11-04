"سي إن إن": بايدن يفوز بالأصوات الانتخابية في ولاية ويسكونسن

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية ويسكونسن، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ولفتت الشبكة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن ولاية ويسكونسن لديها 10 مقاعد في المجمع الانتخابي، وأنه لكي يصبح المرشح فائزًا، عليه أن يفوز ب 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي. البالغ عددها 538 صوتًا.
ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل "المجمع الانتخابي".
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