40558 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما شهد معدل الإصابات بـ"كوفيد-19" ارتفاعا جديدا مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث سجلت السلطات الصحية 40558 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، علما أنه تم الإعلان عن

36330 يوم أمس.

وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية يوم الاثنين عن 52518 إصابة بكوفيد-19، مسجلة رقما قياسيا جديدا يوميا منذ تفشي المرض.

وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 1 مليون و543321، لكن الوزارة أضافت أن عدد الحالات الجديدة

المبلغ عنها يوم الأربعاء كان الحد الأدنى لعدد الحالات بسبب مشاكل في جمع البيانات.

كما أفادت الوزارة أن عدد المتوفين من الفيروس ارتفع إلى 38674 من 38289 يوم الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين، فرضها حظر التجوال ابتداء من التاسعة ليلا في العاصمة باريس، و"ربما" في "إيل دو فرانس" (جزيرة فرنسا)، وهي العاصمة والضواحي والبلدات المحيطة بمدينة باريس.