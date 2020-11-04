تقدم جو بادين على ترامب يثير الجدل على تويتر

أعلنت وكالة الأسوشييتد برس فوز جو بايدن، المرشح الديمقراطى بولاية ويسكونسن وأصواتها الانتخابية العشرة لتكون بذلك الولاية الثانية التى تنقلب من جمهورية إلى ديمقراطية، بعد فوزه فى أريزونا.

ويتقدم بايدن على دونالد ترامب حتى الآن في عدد النقاط في مجمع الانتخابي،

وقد أصبح بايدن ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في مصر والمملك العربية السعودية، بحيث قالت الممثلة الأمريكية ديبرا ميسينج، "نعم نعم نعم إقبال قياسي حماس لم يسبق له مثيل، وعند احتساب التصويت الأخير سنحتفل بالرئيس بادين».

الكاتب الأمريكي بين رودس كتب "ربما هناك قمع الناخبين، علاقة بالتباين بين استطلاعات الرأي والنتيجة ويستمر تفوق بادين على ترامب».

أما الصحفي جوناثان مارتن، قال "الديمقراطيون في بنسلفايا واثقون جدًا من أن الأصوات موجودة لبادين لكي يسعود عندما يتم عد كل صوت».

إليجاه دانييل كتب "بادين متقدم هيا بنا»، المؤلف دان سافاج كتب "من الجنون حرفيًا أن يكون أكثر من 70 مليون صوت لبادين مقابل 67 مليون

صوت من ترامب، لا نعرف من فاز».

الصحفي نيت كوهن، "إذا أخذت الأوراق الأولى عن طريق الاقتراع الغيابي بالبريد فأن الأصوات الموجودة لبادين بالنظر إلى مدى جودة ما نتوفعه من ذلك، إذا نظرت فقط إلى المقاطعات فمن الواضح أن بايدن يسير بشكل جيد بما يكفي مرة واحدة في الأماكن التي أحصدت الغائبين».

الصحفية جوان والش كتب "أنا متأكد من أن هناك أشخاصًا سيلومون بايدن وهاريس على عيوب الحملة الحقيقة والمتجيلة والآن لا استطيع أن ألوم الكثير في بلادنا من العنصرين الذين يفضلون تفوق البيض على المساواة ولا يمكنني رؤية هذا بأي طريقة أخرى».