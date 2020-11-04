الرئيس الإيطالي يفرض قيودا مشددة بسبب تفشي كورونا

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، أن قيودا مشددة جديدة ستفرض في مناطق كالابريا ولامبارديا وبييمونتي وفال داوستا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن حزمة إجراءاتها الجديدة التي تقسم البلاد إلى 3 مناطق حمراء وبرتقاليةوصفراء، حسب شدة الجائحة.
وسيسمح للأشخاص المتواجدين في المناطق الحمراء بمغادرة منازلهم للتوجه إلى العمل فقط أو لضرورة صحية، في حين تغلق بها الحانات والمطاعم وأكثر المحلات التجارية.
وعلى العكس من إجراءات الغلق المطبقة
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وتواجه البلاد منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.
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