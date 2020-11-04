1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 87097 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه "تم تسجيل 9 ​حالات​ وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 676"، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 821، من بينها 242 في

العناية المركّزة".

وأكدت أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14814 فحصًا، فيما أُجري 823 فحصًا في مطار بيروت الدولي".

وطلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان

المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.



وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل عدة أشهر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.