الانتخابات الأمريكية 2020.. جو بايدن يفوز بولاية ويسكونسن

أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأربعاء، أن المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 جو بايدن يفوز بولاية ويسكونسن.
وكتب ترامب على تويتر:" نربح في بنسلفانيا لكن سكرتيرة الولاية أعلنت فجأة أنه لا يزال هناك ملايين الأصوات يجب عدها بعد". وفقًا لشبكة سكاي نيوز.
وأعلن مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتقدم المرشح الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، على منافسهالديمقراطي، جو بايدن، في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين.
وأوضح المركز أن النتائج المرحلية تشير إلى حصول ترامب في جورجيا، التي يمنح الفوز فيها دعم 16 من مندوبي المجمع الانتخابي، على 50.3% مقابل 48.5% لدى بايدن، وذلك بعد إحصاء 93% من أصوات الناخبين.
وفي بنسلفانيا، التي تعطي 20 صوتا في
وتدخل جورجيا وبنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وكارولاينا الشمالية ومشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات.
وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.
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