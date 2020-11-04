السفارة الفرنسية في هولندا تحذر رعاياها من وقوع هجمات

أطلقت السفارة الفرنسية ، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لمواطنيها في هولندا من وجود مخاطر عالية لوقوع هجمات في البلاد، داعية إياهم إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة.

وقالت السفارة الفرنسية في لاهاي، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "نظرا لوجود مخاطر مرتفعة لوقوع هجمات يجب على الفرنسيين المقيمين هنا أو المسافرين إلى الخارج التحلي بأقصى درجات اليقظة".

ودعت السفارة الفرنسية المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق احتشاد الناس وإبداء الحذر خلال السفرات.

وأمس الثلاثاء أعلنت السلطات الهولندية إخلاء المحطة المركزية للقطارات في مدينة أوتريخت بسبب "حالة مريبة" مع وقف حركة النقل فيها.

واحتجزت الشرطة على خلفية الحادث شخصين دون ذكر تفاصيل الحادث، لكن تقارير إعلامية قالت إنه قد يكون ناجما عن "تعليقات مثير للقلق"، مضيفة أن الجهات المعنية أرسلت إلى المحطة فريقا خاصا معنيا بتفكيك المتفجرات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات النمساوية، مساء 2 نوفمبر، أن فيينا

تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.

وقالت وزارة الداخلية في البداية إن الهجوم شنته مجموعة أشخاص، لكنها ذكرت لاحقا أنه من المرجح أن العملية نفذت على يد مسلح واحد تم القضاء عليه على يد الشرطة بعد قتله 4 أشخاص وإصابته 22 آخرين.

وجرى ذلك بعد سلسلة هجمات ضربت مؤخرا فرنسا خاصة قطع رأس مدرس تاريخ في باريس على يد شاب في 18 عاما يوم 17 أكتوبر، ومقتل 3 أشخاص بعملية طعن في نيس في 29 من الشهر ذاته.