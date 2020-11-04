أعلن مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتقدم المرشح الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين.
وأوضح المركز أن النتائج المرحلية تشير إلى حصول ترامب في جورجيا، التي يمنح الفوز فيها دعم 16 من مندوبي المجمع الانتخابي، على 50.3% مقابل 48.5% لدى بايدن، وذلك بعد إحصاء 93% من أصوات الناخبين.
وفي بنسلفانيا، التي تعطي 20 صوتا في المجمع الانتخابي، يتقدم ترامب بعد فرز 80% من أصوات الناخبين، بـ53.4% مقابل 45.3% لدى بايدن.
وتدخل جورجيا وبنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وكارولاينا الشمالية ومشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات.
وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن
ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود عدة حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتفوق على بايدن في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا المتأرجحتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.