حملة ترامب تقدم طلب للمحكمة لوقف فرز أصوات ولاية ميشيجان

تقدمت حملة ترامب، اليوم الأربعاء، بطلب لدى المحكمة لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيجان الأمريكية.

وأعلن مركز إديسون نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 في ولاية ويسكونسن بعد إحصاء 99% من أصوات، حيث حصل بايدن على 49.4% مقابل 48.8% لترامب، وفقًا لما جاء في خبر عاجل على شبكة سكاي نيوز.

وأكدت كاثي بوكفار، مسؤولة الانتخابات

في بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولاية تقترب من فرز نحو 50% من بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، وأن جميع الأصوات ستحتسب قبل إعلان النتائج.

وأوضحت في حديثها مع الصحفيين أن "ملايين الأصوات لم يتم احتسابها بعد"، مضيفة أن بطاقات الاقتراع

البريدية تفوق نظيرتها في 2016 بعشرة أمثال.

وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه كان متقدمًا بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.