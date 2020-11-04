هل سيؤثر عمر بايدن على ترشحه لرئاسة 2024

ذكرت صحيفة بوليتيكون أن المرشح للرئاسة جو بايدن، أبلغ مساعديه وحلفاءه الديمقراطيين عام 2019، أنه في حالة فوزه في الانتخابات، فإنه ينوي الخدمة لفترة ولاية واحدة فقط.

وبالنسبة للكثيرين، فمن الواضح أن الخدمة لولاية ثانية في سن 82 - وربما إنهاؤها في سن 86 - ستكون بعيدة عن متناول حتى السياسيين الأصلح والأكثر حدة عقليًا.

وبين موقع grunge أن بايدن إذا فاز على الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية، فسيكون أكبر شخص يتم تنصيبه على الإطلاق عندما يتولى رئاسة البيت الأبيض في يناير 2021.

فبايدن يبلغ حاليًا 77 عامًا، ويوافق عيد ميلاده 20 نوفمبر، مما يعني أنه سيبلغ 78 عامًا بالفعل عندما يتولى منصبه.

إثارة للجدل

شكلت سن بايدن جانبًا مرئيًا ومثيرا للجدل، في تقييمات العديد من المعلقين السياسيين لحملته، وفرصته في الفوز بالمنصب الأعلى، وظهر ذلك بشكل بارز في العديد من الهجمات التي تلقاها في الصحافة.

حيث كان بايدن شخصية نشطة في السياسة الأمريكية لما يقرب من 50 عامًا، بعد انتخابه لمجلس الشيوخ عام 1973، لكن في هذه المرحلة الحاسمة من الفوز أو الخسارة، هناك سؤال معلق على مستقبل بايدن: وهو، هل بايدن سيترشح مرة أخرى إذا فشل في إزاحة دونالد ترمب في نوفمبر؟

فلا يوجد قانون أو قاعدة سياسية، تنص على أن بايدن غير قادر على الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وقد ذكرت صحيفة الغارديان، أنه جاء مرة أخرى ليؤيد بنشاط فكرة ترشحه لولاية ثانية في عام 2024، إذا فاز على الرئيس ترمب. وهذا يفسر لنا أن بايدن يرفض تقديم وعد يخشى هو ومستشاروه ألا يستطيع إكماله.

اصرار

يرى الكثيرون أن الترشح لولاية ثانية غير متتالية، هو وسيلة محتملة لفرصة ترمب في عام 2024 إذا فشل في الاحتفاظ بالرئاسة هذا العام.

فقد سبق له أن ترشح للرئاسة - وفشل - في عام 2000. ووفقًا لـ Ballotpedia، قام ترمب منذ عام 1987، بتغيير ولاء حزبه خمس مرات، قبل أن يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري في عام 2016.