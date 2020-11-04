كبرى مواقع التواصل ترفض سيطرة تركيا

فرضت تركيا سلسلة أولى من الغرامات القاسية على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي منها Twitter و Facebook و Instagram لعدم احترامها قانونا يعزز بشكل كبير صلاحية السلطات التركية على هذه المنصات.

رقابة السلطات

أعلن نائب وزير النقل والبنى التحتية عمر فاتح سايان على Twitter «فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (مليون يورو) على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي منها Twitter و Facebook و Instagram و Periscope و YouTube و TikTok التي لم تعلن تعيين ممثل لها مع انتهاء المهلة القانونية».

حجب الإعلانات

دخل قانون يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في تركيا في أكتوبر.

يرغم القانون خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Facebook وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين في خلال 48 ساعة.

وفي حال عدم احترام هذا القانون قد تتعرض هذه الشبكات لغرامات قد تصل إلى 30 مليون ليرة تركية (ثلاثة ملايين يورو) أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، ما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.

ورغم هذا التهديد، رفضت معظم مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار أنه يفتح المجال أمام طلبات الرقابة.

رقابة مشددة

يخضع Twitter و Facebook لرقابة مشددة من قبل الحكومة التركية ورفعت دعاوى عديدة لتغريدات بسيطة بتهمة «إهانة رئيس الدولة» أو «الدعاية الإرهابية».

عقوبات تركية على مواقع التواصل

غرامات قد تصل إلى 30 مليون ليرة تركية (ثلاثة ملايين يورو)

تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%

حجب الإعلانات