ترامب يشكك في نتائج الانتخابات والإعلان عن كلمة مرتقبة لـ "بايدن" اليوم الأربعاء

شكك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بنتائج انتخابات الرئاسة، قائلا إن "الأصوات التي كانت لصالحه بدأت تختفي بشكل عجيب".



جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، في وقت يترقب فيه الأمريكيون حسم أحد المرشحين نتائج الانتخابات المتقاربة جدا.



وقال المرشح الجمهوري ترامب إنه في الليلة الماضية كان متقدما على منافسه في العديد من الولايات الرئيسية حتى في تلك التي بدأ الديمقراطيون بالسيطرة عليها.



وأضاف أن الأصوات التي كانت لصالحه "بدأت تختفي بشكل عجيب بعد فرز أصوات البريد المفاجئة".



وتابع: "غريب جدا. القائمون على صناديق الاقتراع لا يستوعبون ما يحصل".



في المقابل قالت جين أومالي ديلون، مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، إنه من المرتقب أن يوجه بايدن كلمة للشعب الأمريكي في وقت لاحق اليوم.



يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الأمريكيون حسم نتائج الانتخابات لصالح أحد المرشحين.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ديلون قولها: "نترقب في وقت لاحق اليوم أن يوجه نائب بايدن كلمة للشعب الأمريكي".



وفي وقت سابق اليوم، قالت جين اومالي ديلون، مديرة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إن الأخير على طريق الفوز في الانتخابات الرئاسية، إثر تقدمه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب في ولاية ميشيغان.

المصدر: وكالات