تونس..نائبة بالبرلمان تقاضي راشد الغنوشي بتهمة “التزوير”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 7 ثواني

أعلنت النائبة بالبرلمان التونسي سامية عبّو، اليوم الأربعاء، عن رفعها قضية جزائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبته الأولى، ونائبين آخرين، بتهمة تزوير نتائج التصويت في جلسة عامّة برلمانية.

وكشفت النائبة عبّو، عن حزب التيار الديمقراطي، والكتلة الديمقراطية، في تصريحات لإذاعة “ اي إف أم“ المحلية، أن القضية التي رفعها حزبها ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبته سميرة الشواشي، و عضوتين في لجنة فرز الأصوات يمينة الزغلامي وشيراز الشابي، كانت بعد معاينة إخلالات شابت عملية التصويت في جلسة 7 تشرين الأول أكتوبر.

وسبق للكتلة الديمقراطية أن شككت في عملية التصويت في تلك الجلسة، التي صادقت على قرار اللجوء إلى تدابير استثنائية، لضمان استمرارية عمل البرلمان في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا في البلاد.

واعتبرت أن رئاسة البرلمان “صرحت بتصويت 118 نائبا لصالح القرار، بينما كان عدد الحاضرين داخل قاعة الجلسات أقل من ذلك“.

واعتبرت عبّو أن تزوير نتيجة التصويت كان الغرض منها ”استغلال التصويت عن بعد لتمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، من بينها اقتراح ائتلاف الكرامة تعديل المرسوم 116 المتصل بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري، في اتجاه سحب التراخيص المسبقة في بعث القنوات والمحطات التلفزية“.

وأضافت عبّو أنّ ”البرلمان الحالي خطر على البلاد، ويضم شخصيات يمارسون الإجرام في وضح النهار وتعلقت بهم شبهات تهريب أموال وتهرّب ضريبي“.

يشار إلى أن البرلمان التونسي أصدر بيانا، في وقت سابق، اعتبر فيه أن التصويت في الجلسة العامة ليوم 7 تشرين الأول أكتوبر كان سليما، ودعا النواب إلى “الكف عن التشكيك“.