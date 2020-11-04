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الانتخابات الاميركية
يبدو أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستفتح أبوابا كبيرة عنوانها “الطعن” والتي بدأ فيها الرئيس الأميركي، المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، حيث أعلن مدير حملة اترامب، الأربعاء أنّ الأخير سيطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن حيث يبدو منافسه جو بايدن متقدماً بشكل طفيف.
وقال بيل ستيبيين في بيان “أفيد عن مخالفات في (عدة مناطق) من ويسكونسن، من شأنها أن تثير شكوكا جدية حول صحة النتائج”.
وأضاف أنّ “الرئيس ضمن الهامش الذي يتيح طلب إعادة فرز للأصوات وسنقوم بذلك فورا”.
وبدا الفارق ضئيلا جدا عبارة عن نحو 20 ألف صوت بين المرشحين بعد احتساب كل الأصوات تقريبا.
وحصل بايدن على مليون و630 ألفا و431 صوتا بنسبة 49.4 في المئة، في مقابل مليون و609 ألف و898 صوتا لترامب بنسبة 98.8 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يشكك بالنتائج وسيطالب بإعادة فرز الأصوات في هذه الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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