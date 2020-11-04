هذا ما سيحدث إذا تعادل ترامب وبايدن في المجمع الانتخابي

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آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2020 8:01 مساءً
ترامب وبايدن
حذرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية من أن التعادل في الانتخابات الرئاسية سيخلق سيناريو الهيئة الانتخابية “الأكثر فوضى”، وذكرت أنه في هذه الحالة يتم تكليف مجلس النواب بتحديد الفائز .
وتضيف أنه، في حالة تعادل دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن بحصول كل منهما على 269 صوتا في المجمع الانتخابي، فسيقوم مجلس النواب بكسر ذلك الجمود.
ويحال التصويت إلى مجلس النواب، ويكون لكل ولاية وليس كل نائب، صوتا واحدا، وهنا تكون هناك حاجة إلى الحصول على أغلبية 26 ولاية من أجل الفوز بالرئاسة.
وفي المقابل، يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس ويكون لكل عضو بالمجلس صوت، ومن أجل الفوز تكون هناك حاجة إلى أصوات أغلبية أعضاء المجلس (51 صوتا).
ويتشكل المجمع الانتخابي من 538 صوتا. ولكى يصبح المرشح رئيسا، يحتاج على الفوز بـ 270 صوتا على الأقل.
وأظهر أحدث إحصاء للأصوات أن المنافس الديمقراطي جو بايدن يتقدم في المجمع الانتخابي بعد أن حصل على 238 صوتا من أصوات المجمع مقابل 213 لترامب.
ويتواصل فرز الأصوات في خمس ولايات حاسمة على الأقل هي بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونورث كارولاينا وجورجيا، بحسب “العين الاخبارية”.
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