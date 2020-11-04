نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الشوط الأولى ينتهي بالتعادل السلبي بين الرجاء والزمالك

انتهى قبل قليل الشوط الأول من إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الرجاء البيضاوي والزمالك المصري بالتعادل السلبي.
وحاول الرجاء البيضاوي خلق مجموعة من المحاولات من أجل تسجيل الهدف الاول، وتقليص الفارق، نظرا لنتيجة الذهاب التي انتهت لصالح الزمالك المصري بهدف دون رد، إلا أن النسور لم تتمكن من ذلك نظرا لاستماتة دفاع الزمالك.
وبتيجة التعادل السلبي انتهى الشوط الأول بين الرجاء البيضاوي والزمالك المصري في انتظار الشوط الثاني.
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