ترامب يطلب من القضاء تعليق فرز الأصوات في ميشيغن وبايدن يفوز بولاية ويسكونسن

أعلن مدير حملة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الأخير طلب من القضاء تعليق فرز الأصوات في ولاية ميشيغن المتأرجحة حيث يتقدم منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وقال بيل ستيبيين، من دون تقديم أدلة، أن فرقه لم يسمح لها مراقبة عمليات الفرز في “عدد” من الأماكن.

وفي آخر تطورات الانتخابات الأمريكية المثيرة للجدل، فاز بايدن بولاية ويسكونسن في ثاني انتكاسة كبيرة لترامب، بحس وسائل إعلام أمريكية.