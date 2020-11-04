جمارك طنجة تتلف أطنانا من المخدرات..بينها كوكايين وأقراص مهلوسة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

أشرفت لجنة مختلطة في طنجة، اليوم الأربعاء، على عملية إتلاف أطنان من مختلف أنواع المخدرات، وكميات مهمة من السجائر المهربة، والأقراص المهلوسة.

وجرى إتلاف هذه الكمية من المخدرات في منطقة خلاء، بالغابة الديبلوماسة، بحضور ممثلين عن النيابة العامة المختصة، والجمارك، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية، والدرك الملكي، ووزارة الصحة، والوقاية المدنية.

وشملت هذه العملية إتلاف أزيد من 4 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و43 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وكيلوغرامين من حبوب الكيف، و 146 كيلوغرام من التبغ، و8465 قرص مهلوس، و 15.5 كيلوغرام من المعسل، و 1490 علبة سجائر.