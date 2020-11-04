فيديو: يونس الميموني
أشرفت لجنة مختلطة في طنجة، اليوم الأربعاء، على عملية إتلاف أطنان من مختلف أنواع المخدرات، وكميات مهمة من السجائر المهربة، والأقراص المهلوسة.
وجرى إتلاف هذه الكمية من المخدرات في منطقة خلاء، بالغابة الديبلوماسة، بحضور ممثلين عن النيابة العامة المختصة، والجمارك، والسلطات المحلية، والمصالح الأمنية، والدرك الملكي، ووزارة الصحة، والوقاية المدنية.
وشملت هذه العملية إتلاف أزيد من 4 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و43 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وكيلوغرامين من حبوب الكيف، و 146 كيلوغرام من التبغ، و8465 قرص مهلوس، و 15.5 كيلوغرام من المعسل، و 1490 علبة سجائر.
كانت هذه تفاصيل خبر جمارك طنجة تتلف أطنانا من المخدرات..بينها كوكايين وأقراص مهلوسة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.