- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة؟ والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
يسود طقس رطب يوم غد الخميس مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة:
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت:
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية – غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الأحد:
الطقس: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الجنوبية والغربية مع احتمال سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الإثنين:
الطقس: رطب صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام القادمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.