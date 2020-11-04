شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تلجأ للقضاء لوقف فرز أصوات «ميشيغان» والان نبدء بالتفاصيل
تقدمت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، وفق قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وقال مدير حملة ترامب، بيل ستيبيين، في بيان، إنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز، وهو ما تضمنه قوانين ولاية ميشيغان.
وذكر ستيبيين: "رفعنا اليوم دعوى قضائية إلى محكمة في ميشيغان لوقف فرز الأصوات قبل أن يتم منحنا الوصول بشكل ملموس. كما نطالب بتحليل بطاقة الاقتراع التي تم فتحها وعدها خلال الفترة التي لم تكن لنا إمكانية الوصول".
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