شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. دخول وزير الخارجية الألماني في حجر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دخل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في حجر كورونا للمرة الثانية في غضون أسابيع قليلة بسبب مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، أن الاختبار الأول الذي خضع له الوزير جاءت نتيجته سلبية، مشيرة إلى أن ماس سيعزل نفسه داخل منزل في ولاية براندنبورج.

وحدثت المخالطة مساء أول أمس الاثنين مع "مشارك في وفد أجنبي"، وذكرت الوزارة أن ميشائيل روت، وكيل الوزارة، كان حاضرًا، وأنه تم الالتزام أثناء ذلك بقواعد التباعد والنظافة الصحية. وقالت الوزارة إنه لم يتم إخطارها بالنتيجة الإيجابية لهذا المشارك إلا اليوم.