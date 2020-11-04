ترامب يشكك في نتائج فرز الأصوات: يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان!

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، للتشكيك في تطور عملية فرز أصوات الانتخابات، قائلا إن الكفة تميل إلى منافسه جو بايدن بشكل “يثير الريبة”.
وكتب ترامب في تغريدة: “إنهم يعثرون على أصوات لصالح بايدن في كل مكان، في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغين. هذا أمر سيء جدا لبلدنا”.
وأضاف: “إنهم يعملون بكد لتعويض فارق نصف مليون صوت في بنسلفانيا… نفس الشيء يحدث في ميشيغن وأماكن أخرى”.
وجرت أمس الثلاثاء عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكي بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد، ولا زال فرز الأصوات مستمرا، في سباق محموم بين ترامب وغريمه بايدن.
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