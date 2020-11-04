التوزيع الجغرافي للإصابات الـ5745 بكورونا.. 43% منها في جهة الدار البيضاء فقط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ5745 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 2478 حالة، من بينها 2059 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 896 حالة جديدة، منها 392 حالة بسلا.

وبجهة الشرق، سجلت 781 حالة، منها 424 حالة بوجدة.

وبجهة الشمال، سجلت 379 حالة، منها 131 حالة بطنجة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 290 حالة، منها 180 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 257 حالة، منها 189 حالة بأكادير.

وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 182 حالة، ثم 144 حالة بدرعة تافلالات، ثم 132 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب، وبجهة فاس مكناس سجلت 90 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3977 حالة شفاء، و82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 235310 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 648 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 15,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 193886 حالة، بمعدل تعاف يناهز 82,4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3982 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.