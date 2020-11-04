هجوم الرجاء يبحث عن كتابة “السطر الأخير” وتحقيق التأهل من ملعب برج العرب

سيحاول فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الأربعاء، تقديم كل مالديه في مباراة الزمالك المصري، إذ سيلعب هجوم النسور الخضر الكل في الكل في مقابلة العمر تحت شعار”لا خيار من غير الانتصار”.
الرجاء بعزيمة، وإسرار الكبار، وبقيادة المايسطرو، محسن متولي، وبهجوم يتقدمه ابن الفريق، سفيان رحيمي، وبمهندس التمريرات الحاسمة، عبد الإله الحافيضي، ودفاع يصونه المخضرم بدر بانون، كل هذا الجيل، إضافة إلى باقي المجموعة سيحاولون كتابة السطر الأخير، وتحقيق تأهل ينظر إليه بأنه صعب، لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم، خصوصا مع فريق الرجاء البيضاوي، الذي لطالما يبدع، ويمتع، ويكبر في المبارايات الكبيرة.
وإذا غاب الحارس الزنيتي، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فإن الرجاء بمن حضر، وبالحارس الثاني، بومعميرة، سيقول كلمته، إذ سبق لهذا الأخير أن قاد الفريق الأخضر للتويج بكأس الكاف عام 2018، عندما تصدى ببراعة لركلات الجزاء.
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