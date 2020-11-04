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محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 4 نوفمبر 2020

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة في مختلف المجالات.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

كما بحث الجانبان خلال الاتصال.. التطورات في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وجهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى خطر التطرف والإرهاب وضرورة التحرك الإقليمي والدولي الفاعل في التصدي له، وتعميق أسس الحوار والتسامح بين الشعوب بمختلف أديانها وثقافاتها.

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