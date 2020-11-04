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شكرا لقرائتكم خبر عن منخفض جوي قوي يؤثر على الأردن ودعوات إلى التأهب والحذر والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 نوفمبر 2020
حذر الدفاع المدني الأردني من المنخفض الجوي القادم والمصنف من الدرجة الثانية، ودعا المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث خسائر مادية أو بشرية.
وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين مراعاة الأمور التالية:
1- الابتعاد عن المجاري السيول والأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة أكثر أمانا وخاصة البيوت المتنقلة.
2- التأني أثناء القيادة تفاديا لحوادث السير نتيجة حدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات عن الطريق والإقلال من الحركة ما أمكن.
3- عدم المجازفة في قطع الطريق أثناء ارتفاع منسوب المياه.
4- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
وتتأثر المملكة الأردنية وسائر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط، بمُنخفض جوي صُنف بأنه من الدرجة الثانية بحسب مؤشر قياس شدة المنخفضات الجوية، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء ويمتد تأثيره حتى صباح يوم الجمعة القادم.
ويأتي تأثير هذا المُنخفض إثر تحرك كتلة هوائية باردة نسبيا من شرق القارة الأوروبية عبر تركيا، ثم نحو شرق البحر المتوسط، وبعد تأثر المملكة بحالة من عدم استقرار بدأت يوم الأحد.
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