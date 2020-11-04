شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب: سنطلب إعادة إحصاء أصوات ويسكونسن والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إنها ستطلب على الفور إعادة إحصاء الأصوات في ولاية ويسكونسن على الرغم من أن النتائج النهائية لم تعلن رسميا في الولاية.

وأوضح بيل ستبين مدير الحملة في بيان: "وردت تقارير عن مخالفات في عدة مقاطعات بويسكونسن مما يثير شكوكا جادة بشأن صحة النتائج"، دون أن يذكر تفاصيل عن تلك التقارير.

وأضاف: "الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور".