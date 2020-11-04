شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تعتزم اعدام حيوانات" المنك" بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر تقرير إخباري أن الدنمارك تعتزم اعدام كل مالديها من حيوانات المنك بسبب مرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا.

وقالت صحيفة بوليتيكن، في تقرير لها اوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من أن سلالة من فيروس كوفيد يمكن أن تنتقل إلى البشر، ربما تكون قد تحورت، الأمر الذي قد يقوض جهود السعي لتوفير لقاح مضاد للفيروس.

كانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي انها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد19-).