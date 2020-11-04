شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية النمسا: صور تكشف أن مهاجم فيينا عمل منفردا والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر اليوم الأربعاء إن أدلة مصورة أكدت أن المسلح الذي قتل أربعة بالرصاص في فيينا مساء يوم الاثنين عمل منفردا.
لكنه قال في مؤتمر صحفي إن النمسا لم تحسن التعامل مع معلومات أوردتها سلوفاكيا بعد أن حاول المهاجم شراء الذخيرة من الدولة المجاورة، ودعا لأن تراجع لجنة مستقلة عمل جهاز المخابرات الداخلية النمساوي.
وقال نيهامر إن المسلح الذي أردته الشرطة قتيلا استغل "بامتياز" برنامجا لإعادة دمج (الجهاديين) في المجتمع.
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