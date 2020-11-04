تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن مناشدة الشركة المؤتمنة على معدات مصفى بيجي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأكدت الشركة انه لا علاقة لحكومة اقليم كردستان بموضوع المعدات ولا علم لهم ببيع وشراء المواد المتعلقة، مناشدة اياه بالتدخل السريع لانهاء الموضوع كون الشركة وقع عليها الضرر الاكبر.

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الشركة المؤتمنة على معدات مصفى بيجي توجه مناشدة الى الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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