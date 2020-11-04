رسمياً.. تأسيس نادي الحشد الرياضي

رياضة 2020-11-04 | 19:17 765 مشاهدة منحت وزارة الشباب والرياضة، شهادة تأسيس نادي الحشد الرياضي التابع لهيئة الحشد الشعبي. وبموجب شهادة التأسيس التي صدرت يوم أمس، أصبح بإمكان نادي الحشد المشاركة في البطولات المحلية والخارجية. وأدناه شهادة التأسيس الصادرة من وزارة الشباب والرياضة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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