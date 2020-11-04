إذاعة سومر اف ام تعود بحلة جديدة وبباقة من البرامج المتنوعة!

كما عودتكم دائما على التجدد والتميّز ومواكبة كل جديد، تعود اذاعة سومر اف ام بانطلاقة جديدة على الهواء، حاملة باقة متنوعة من البرامج التي ترضي مختلف الأذواق، وهي التي تميزت بالمستوى الرفيع والراقي في الأداء الإعلامي والثقافي والفني.

لطالما تمكنت اذاعة سومر اف ام من احتلال الصدارة عبر السنوات الماضية بحسب استطلاعات الرأي العراقية، وحفاظا على ذلك، توقفت الاذاعة في الوقت الأخير عن البث بسبب صيانة شبكاتها عبر مختلف المناطق العراقية، لتفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من العراقيين للاستماع اليها والاستمتاع بكل ما تقدمه الاذاعة.

كما وأعدت سومر اف ام شبكة برامج جديدة ترضي أذواق مختلف العراقيين، اذ تجمع بين الترفيه والمواضيع الاجتماعية والثقافية والاخبار المختلفة التي تهم الشارع العراقي، وتقدم تغطيات أو برامج متخصصة لكل ظرف.

يمكن الاستماع لسومر اف ام في جميع أنحاء العراق والعالم، ومتابعة بثها المباشر وبرامجها على مدار الساعة، من خلال تردداتها في بغداد 99.9 ، البصرة 98.1 ، دهوك 99.9 ، اربيل 89.2 ، السليمانية 92.8، الديوانية 105.8.

كما ان تغطية سومر أف أم متوفرة على نايلسات

7 درجات غربا

التردد : 12360 ميغاهرتز

الاستقطاب : عمودي

معدل الرمز : 27500

معامل توصيب الخطأ FEC : ⅚

التغطية :الدول العربية، الشرق الأوسط، جنوب أوروبا إيران وقبرص

يمكن لمستمعي سومر أف أم متابعة بثها المباشر على موقع السومرية www.alsumaria.tv/SumerFm وعبر تطبيق القناة الذي يسمح لمستخدمي هواتف الـiPhone والـAndroid من متابعة بثها المباشر في جميع أنحاء العراق والعالم على مدار الساعة.

"سومر أف.أم" إذاعة حيوية، فنية وترفيهية وتثقيفية مستقلة، تضم فريق عملٍ من المبدعين الشباب الموزّعين بين الإخراج وتقديم البرامج والإعداد والبث والإدارة، تتألق بأفكارها الجديدة والمبتكرة فتكون السباقة دائماً في تقديم كل ما هو مميز ومفيد للجمهور العراقي.

استمع اليها اينما كنت عبر العالم واستمتع ببرامجها المميزة!